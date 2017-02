Mid North Senior Tennis

A Grade – Round 12

Auburn TC 14-115 def Clare Aces 10-99; R1 – Megan Jaeschke/Nick Masterman def by Belinda Dare/Rohan Higgins 6-7; R2 – Jana Dixon/John Walker def Caitlin Bennie/Matt Dare 6-2; R3 – Amanda Phillips/Grant Roberts def Catherine O’Dea/Andrew Jaeschke 6-2; R4 – Renee Dixon/Tim Packer def Lucy Dare/Daniel Wilson 6-1; R5 – Stephanie Walker/Declan Daniels def Lyn Jacka/Paul O’Dea 7-6; R6 – Bernie Masterman/Richard Sandow def Madeline O’Dea/Ted Dickenson 6-4; R7 – Jana Dixon def by Belinda Dare 0-6; R8 – Megan Jaeschke def by Caitlin Bennie 2-6; R9 – Amanda Phillips def by Catherine O’Dea 2-6; R10 – Renee Dixon def by Lucy Dare 6-7; R11 – Stephanie Walker def Lyn Jacka 6-1; R12 – Bernie Masterman def by Madeline O’Dea 2-6; R13 – Nick Masterman def Rohan Higgins 6-2; R14 – John Walker def by Matt Dare 4-6; R15 – Grant Roberts def Andrew Jaeschke 6-2; R16 – Declan Daniels def Daniel Wilson 6-1; R17 – Tim Packer def Paul O’Dea 6-3; R18 – Richard Sandow def Ted Dickenson 6-3; R19 – Megan Jaeschke/Jana Dixon def by Belinda Dare/Caitlin Bennie 3-6; R20 – Amanda Phillips/Renee Dixon def by Catherine O’Dea/Lucy Dare 4-6; R21 – Stephanie Walker/Bernie Masterman def by Lyn Jacka/Madeline O’Dea 1-6; R22 – Nick Masterman/John Walker def Rohan Higgins/Matt Dare 6-4; R23 – Grant Roberts/Tim Packer def Andrew Jaeschke/Daniel Wilson 6-4; R24 – Declan Daniels/Richard Sandow def Paul O’Dea/Ted Dickenson 6-2

