Lower North Junior Tennis

DIVISION 1: Owen 5-32 d. Long Plains 1-15 Doubles Harkness/Heaslip d. Barr/McDonnell 6-0 Wood/Spurling d. T&A McArdle 6-3 Singles Jake Harkness d. Angie Barr 6-2 Jack Heaslip d. Zachary McDonnell 6-1 Dylan Wood def. by Tahneil McArdle 2-6 Lloyd Spurling d. Abbie McArdle 6-3

Mallala 4-30 d. Balaklava 2-24 Doubles B Cocks/Howard d. Cross/Groth 6-5 May/J Cocks d. Mellow/Arthur 6-2 Singles Brayden Cocks d. Craig Cross 6-5 Alex Howard def. by Lachlan Groth 3-6 Matt May d. Ben Mellow 6-0 Jacinta Cocks def. by Bailey Arthur 3-6

DIVISION 2: Mallala 6-36 d. Owen 0-9 Doubles J&J May d. Parker/Pratt 6-0 F&P Tiller d. H&E Marshman 6-1 Singles Jack May d. Kayleigh Parker 6-3 Josh May d. Bella Pratt 6-0 Fergus Tiller d. Harriet Marshman 6-3 Padriac Tiller d. Edwina Marshman 6-2

Balaklava Gold 5-34 d. Balaklava Green 1-17 Doubles Tiller/Allen d. Durdin/S Ingram 6-3 Williamson/Michael def. by Tiller/Z Ingram 4-6 Singles Lucy Tiller d. Tyler Durdin 6-3 Olivia Allen d. Sarah Ingram 6-3 Charli Williamson d. Nicola Tiller 6-0 Joshua Michael d. Zoe Ingram 6-2

